  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da polis oturma yerlerine güvenlik şeridi çekti

'da polis oturma yerlerine güvenlik şeridi çekti

'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ekiplerince denetimler artırıldı. Kent merkezindeki oturma gruplarına güvenlik şeridi çekilirken maske ve sosyal mesafe uyarıları yapıldı.

Muğla'da polis oturma yerlerine güvenlik şeridi çekti

26.11.2020, 18:20

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de en çok artış gösterdiği 15 il arasında yer alan Muğla'da, denetimler artırıldı. Menteşe ilçesindeki Kent Pazarı'nda polis ve bekçiler, maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Pazarcı esnafı, maske takmaları konusunda uyarıldı. Alışveriş yapıp, pazarda dolaşanlar da ekip otolarından yapılan anonslarla tedbirler konusunda uyarıldı. Kent merkezindeki oturma gruplarına ise oturan olmaması için güvenlik şeridi çekildi.





Kaynak: DHA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da polis oturma yerlerine güvenlik şeridi çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA