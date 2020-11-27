Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasından turistler muaf tutuldu

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması yeniden başladı. Bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.





İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplandı. Kurul, geçici süreyle kentte bulunan yabancı turistlerin hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararını aldı. Muğla'ya gelen yabancı turistlere yönelik tur ve transfer hizmetlerini sağlayacak transfer araçları, sürücüleri ile profesyonel turist rehberleri de hafta sonu belirli saatler için getirilen kısıtlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SEYAHAT İZNİ

Alınan karar kapsamında, teknik eğitim veren mühendislik fakültesi, tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitime devam eden 20 yaş altındaki öğrenciler de üniversite yönetimince ders programını gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde şehir içi veya şehirler arası seyahat edebileceği bildirildi. Ayrıca, depolama alanı hariç olmak üzere toplam 100 metrekarenin altındaki yerlerin uygulamada bakkal olarak kabul edilmesi ve çalışma saati kısıtlamasına tabi tutulmamaları kararı da alındı. Alınan kararlara uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacağı bildirildi.