Hız merakı facia getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 16 yaşındaki Ozan Uçkun'un kullandığı aşırı süratli otomobil önündeki aracı solladığı esnada savrularak defalarca takla attı. Korkunç kazada 16 yaşındaki İlkim İzci hayatını kaybetti. Otomobili ailesinden izinsiz alan Ozan Uçkun ile birlikte 15 yaşındaki Burçak Çobanoğlu adlı kız da ağır yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP REFÜJE ÇARPTI

Kaza önceki akşam, Bodrum Gökçebel mevkiinde meydana geldi. Ozan Uçkun'un kullandığı 20 ACE 127 plakalı otomobil, aşırı hızlı bir şekilde önce önünde seyir halindeki otomobili solladı. Ozan Uçkun, aynı istikamette giden motosikleti de geçmek için aracı tekrar ani bir şekilde sağ şeride sürdü. Bu sırada savrularak kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı ve defalarca takla atarak karşı şeride geçti. Emniyet kemerleri takılı olmayan İlkim ve Burçak adlı kızlar araçtan fırladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Korkunç kazada aynı lisede okuyan 3 arkadaş Ozan Uçkun, İlkim İzci ve Burçak Çobanoğlu ağır şekilde yaralandı. Yaralılardan kalbinin durduğu tespit edilen İlkim İzci, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinde hayata döndürüldü. Bu ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İklim İzci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Ozan Uçkun ve Burçak Çobaoğlu'nun tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

ADEM ÜLKER