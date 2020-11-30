  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Dalaman'da jandarmadan kumar operasyonu

Dalaman'da jandarmadan

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Dalaman İlçesi Şerefler Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmenin katında kumar oynattığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Dalaman'da jandarmadan kumar operasyonu

İHA

30.11.2020, 10:54

Ev ve işyerinde yapılan aramada; işletmenin bodrum katında 17 kişinin bulunduğu, içeride kumar oynadıkları tespit edildi. İşletmede yapılan aramada, 91 deste iskambil kağıdı, 8 adet okey ıstakası, 212 adet okey taşı, 2 adet zar, 267 adet marka 30)adet tavla pulu, 2 adet borçlulara ait isim listesinin bulunduğu defter, 17 adet alışveriş fişi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri suç aletlerine el koyarken, şüpheliler U.Y. ve B.Y.U. isimli şahıslar hakkında 'Kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili 17 şahsa kumar oynamaktan 20 bin 825 TL ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 53 bin 550 TL, 2 şahsa maske takmama suçundan 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 79 bin 325 TL idari yaptırım uygulandı

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dalaman'da jandarmadan kumar operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA