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Haberler Muğla Su patlaklarının sorumlusu MUSKİ

Su patlaklarının sorumlusu MUSKİ

Su patlaklarının sorumlusu MUSKİ
Giriş Tarihi: 30.11.2020

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde sık sık patlayan ve günlerce süren su kesintilerine neden olan su hatları, ilçenin bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MUSKİ) sürekli DSİ'yi suçladığını hatırlatan Bodrum Güçbirliği Derneği'nden yapılan açıklamada, "Araştırdık, Bodrum'un su sorununu çözmede tek yetkili kurum Muğla Büyükşehir Belediyesi'dir" denildi.

GELİRİN TAMAMINI MUSKİ ALIYOR
DERNEK Başkan Yardımcısı Seha Ergene, "Muğla Büyükşehir Belediyesi, sürekli DSİ'yi suçlayarak sorumluluğundan kaçıp, Bodrum'da yanlış bir algı oluşmasına sebep oluyor. Gelirini MUSKİ alıyor, arızaların suçunu DSİ'ye atıyor. DSİ'nin hatlarından gelen sudan 300 milyon lira fatura tahsil eden MUSKİ, bakım onarım için bugüne kadar sadece 30 milyon lira harcadı" dedi.

ADEM ÜLKER

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