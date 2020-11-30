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Haberler Muğla Turistik mahallelerde yıkımlar devam ediyor

Turistik mahallelerde yıkımlar devam ediyor

’nın ilçesinde ve ilçeye bağlı turistik mahallelerde imara aykırı olduğu tespit edilen binaların yıkımları devam ediyor.

Turistik mahallelerde yıkımlar devam ediyor

30.11.2020, 17:55

Marmaris'e 45 kilometre uzaklıktaki turistik Taşlıca mahallesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekiplerince sahilde bulunan bir işletme yıkıldı. İşletmenin içindeki malzemeler belediye ekiplerince toplanarak dışarı çıkarıldı.

Denize dökülen yıkım kalıntıları da yine gelen yıkım ekipleri tarafından denizden temizlendi. Marmaris'in turistik mahalleleri olan Selimiye, Bozburun, Taşlıca, Orhaniye Mahallerinde doğal sit alanlarında yapılan yapıların yıkım kararları kesinleşti. Yıkımların Aralık ayı boyunca yapılacağı öğrenildi.




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