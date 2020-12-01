Muğla'da Kovid-19 denetimi!

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 601 personelin katılımıyla, 3 bin 853 işletme ve 3 bin 504 araç ile sahillerde denetim yapıldı. Ekipler, evde izolasyonda bulunması gereken 1619 kişiyi de kontrol etti.
Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye 146 bin 502 lira ceza verildi. Ekipler, tatilcilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
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