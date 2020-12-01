  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da Kovid-19 denetimi!

'da Kovid-19 denetimi!

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 90 kişiye 146 bin 502 lira ceza kesildi.

Muğla'da Kovid-19 denetimi!

AA

01.12.2020, 12:44

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 601 personelin katılımıyla, 3 bin 853 işletme ve 3 bin 504 araç ile sahillerde denetim yapıldı. Ekipler, evde izolasyonda bulunması gereken 1619 kişiyi de kontrol etti.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye 146 bin 502 lira ceza verildi. Ekipler, tatilcilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da Kovid-19 denetimi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA