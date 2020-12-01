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Haberler Muğla Yunanistan'ın ittiği sürüklenen bottaki 7 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

'ın ittiği sürüklenen bottaki 7 kaçak göçmeni Güvenliği kurtardı

'nın ilçesi açıklarında, askeri unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 7 , Türk ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın ittiği sürüklenen bottaki 7 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

01.12.2020, 11:27

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Kasım günü saat 04.25'te Bodrum açıklarındaki Görecek Adası yakınlarında göçmen botu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu ile bölgeye sevk edilen ekipler, sürüklenen lastik bottaki 7 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildikleri belirlenen kaçak göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınıp Bodrum Limanı'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerini ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

DHA

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