Kuyumcunun eşine kabusu yaşattılar

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve kuyumculuk yapan Ufuk Aydınol ve eşi kabus dolu bir gasp olayı yaşadı. Korkunç olay 11 Kasım tarihinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. ve N.E isimli iki kişi, Milas'ta kuyumculuk işi yapan Ufuk Aydınol'u takibe aldı. Aydınol'un evinde yüklü miktarda altın bulundurduğu kanısına varan hırsızlar, Aydınol'un işe gitmek için sabah evinden ayrılmasından hemen sonra evin bahçesine girerek eşinin dışarı çıkmasını bekledi.



BIÇAK ZORUYLA TEHDİT

BİR süre sonra evden çıkan Ufuk Aydınol'un eşi Ergülen Aydınol'u bıçak zoru ile tehdit ederek etkisiz hale getirdiler. Ergülen Aydınol'un ağzını bantlayıp ellerini de plastik kelepçe ile bağlayan 2 gaspçı, evde buldukları bir miktar para ve altının yanı sıra, kuyumcunun eşi Aydınol'un taktığı altın zinciri ve bilekliği de gasp ederek kaçtı.





ÖZEL EKİP KURDULAR

HAYATININ en korkunç anını yaşayan Ergülen Aydınol, kelepçeden kurtularak soluğu polis merkezinde aldı. Şikayet üzerine Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu. Özel ekip şüphelilerin hareket alanında bulunan binlerce dakikalık güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonrası olayın şüphelilerinin M.A ve N.E isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.A isimli şahıs Menteşe'deki Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirildi. Suçunu itiraf eden M.A, işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüpheli N.E'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ferdi YAVUZ