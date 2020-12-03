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Haberler Muğla Maskeli hırsız bahşiş paralarını da çaldı

Maskeli bahşiş paralarını da çaldı

'nın Menteşe İlçesinde bir bulunduğu alanda yer alan dönerciye sabah saatlerinde iş yerinin kapısını zorlayarak giren yüzü maskeli şüphelisi, kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları ve iş yerine ait motosiklet anahtarını da aldıktan sonra motosikleti de çalarak olay yerinden uzaklaştı.

03.12.2020, 16:15 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020,16:34

Olay Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir iş merkezinin bulunduğu alanda yer alan dönercide meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerinin kapısını zorlayarak giren yüzü maskeli hırsız, iş yeri içerisinde rahat tavırları ile dikkat çekti. Hırsızlık şüphelisi iş yeri içinde gezerek kasaya yöneldi. Kasadaki paraları ve bahşiş kutusundaki paraları alan hırsız, daha sonra kasada bulunan iş yerine ait motosiklet anahtarını da alarak çıktı.

Hırsız iş yerine ait paket servis için kullanılan motosikleti de çalarak olay yerinden kaçtı. İş yerine gelen çalışanlar kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaparak kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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