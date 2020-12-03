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Minik Ayşe ehliyetsiz sürücü kurbanı oldu

Minik Ayşe ehliyetsiz sürücü kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 3.12.2020

MANİSA Salihli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ayşe Kaymak'a, bir kamyonet çarpıp kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İnceleme başlatan polis, çocuğa çarpanın bir ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa A. (39) olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Mustafa A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



YARGITAY MAGANDAYA VERİLEN CEZAYI ONAYLADI
YARGITAY Ceza Genel Kurulu, düğün sırasında havaya ateş ederek 3 yaşındaki çocuğu öldüren sanığa "olası kasıtla öldürme" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasına yapılan itirazı reddetti. Kurul, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Eylem bilinçli taksir suçunu oluşturur" şeklindeki itirazını yerinde görmedi. Kurulun gerekçesinde, "Sanığın eylemi bir çocuğun ölümüyle sonuçlandığından, kabullenilen ve öngörülebilen muhtemel neticenin gerçekleşmiş olması ve Türk hukuk sisteminde yerleşik hale gelen 'olası kasıt neticeyle belirlenir' kuralı karşısında sanığın eyleminin olası kasıtla nitelikli öldürme suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

EMRE SAÇLI

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