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'da meslek lisesi öğretmenleri 70 bin litre dezenfektan üretti

Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 70 bin litre dezenfektan üretti.

Muğla'da meslek lisesi öğretmenleri 70 bin litre dezenfektan üretti

AA

03.12.2020, 17:03

Menteşe ilçesindeki lisede, salgına karşı alınan tedbirlere destek vermek amacıyla kimya tesisi kuruldu. Burada 12 kişilik ekiple 22 günde, el ve yüzey dezenfektanı ile kolonya üretim tesisi oluşturuldu.



"Muğla'nın Teknik Gücü" ismi verilen ürünler, kısa sürede piyasaya sürüldü. Kentteki okullar, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra talep edenlere ürün gönderilmeye başlandı. Ürünler, Muğla'nın yanı sıra Denizli ve Aydın'a da gönderiliyor. Üretime devam eden liseyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine, okulun adeta fabrika gibi çalıştığını söyledi. Lisenin, ülke genelinde en fazla üretim yapan ilk 5 okul arasına yerleştiğini vurgulayan Töre, bu gayretleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildiklerini kaydetti. Okul Müdürü Hamit İzdaş ise bugüne kadar 70 bin litre dezenfektan üretimi yaptıklarını bildirdi.



Kazandıkları tecrübe ve beceriyle aynı dönemde 13 bin siper maske, 10 ton sabun üretimi gerçekleştirdiklerini belirten İzdaş, elektronik dezenfektan makinesi de ürettiklerini söyledi.

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