Haberler Muğla Bodrum’da bir marketin ekmek dolabına bırakılan not görenleri duygulandırdı

Bodrum’da bir marketin ekmek dolabına bırakılan not görenleri duygulandırdı

Türkiye'de tatil ve lüks yaşam denilince ilk akla gelen Bodrum'da dün gece bir marketin ekmek dolabına sıkıştırılan bir not görenleri şaşkına çevirdi. Sokakta yaşayan ve aç olduğunu belirten bir şahıs açık olan ekmek dolabındaki dünden kalan ve hayvan yemi olacak 3 ekmeği izinsiz alıp yemek yerine peçeteye ilginç bir not yazarak izin istedi. Sabahın erken saatlerinde ekmekleri almak için gelen fırıncı tarafından bulunan not, sosyal medyada paylaşılınca artık ekmekleri almak için not yazan dürüst şahsı yardım etmek isteyen yüzlerce kişi ortaya çıktı.