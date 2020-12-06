  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar

yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar

’da sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların büyük çoğunluğu kısıtlamaya uysa da kısıtlamaya uymayıp sahilde balık tutan ve denize giren vatandaşların olduğu görüldü.

Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar

06.12.2020, 20:56 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020,20:57

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Pazar günü de uygulandı. Bodrum'da yaşamını sürdüren vatandaşlar, kısıtlamaya büyük ölçüde uyup evlerinden dışarı çıkmadı. İlçedeki Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi gibi sahillerde sessizlik hakimdi. Kısıtlamadan muaf olan az sayıda yabancı turist denize girdi, yürüyüş yaptı.

Bodrum'da yaşayanların büyük çoğunluk kısıtlama tedbirlerine uysa da deniz kenarındaki site sakinleri yasağa uymayıp denize girdi. En yüksek hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede kısıtlamada deniz, kum ve güneşin tadını çıkardılar. Torba sahilinde de vatandaşların balık tuttuğu gözlendi. Maske de takmadıkları görülen vatandaşlar, güzel havada balık tuttular

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA