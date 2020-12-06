Yeni Mahalle'de aracın içinde 2 kişinin alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi.
Araçtaki N.İ. ve C.A, kendilerini uyaran polis memurlarına saldırdı. Çıkan arbedede polis memurlarından E.Ç'nin burnu kırıldı. Gözaltına alınan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 180'er lira para ceza kesildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen saldırganlar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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