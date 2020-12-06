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Haberler Muğla Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı

'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı

'nın Fethiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, kendilerini uyaran polis memurlarından birinin burnunu kırdı.

Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı

06.12.2020, 18:05

Yeni Mahalle'de aracın içinde 2 kişinin alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi.

Araçtaki N.İ. ve C.A, kendilerini uyaran polis memurlarına saldırdı. Çıkan arbedede polis memurlarından E.Ç'nin burnu kırıldı. Gözaltına alınan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 180'er lira para ceza kesildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen saldırganlar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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