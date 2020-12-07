AFAD'da yapılan açıklamada 3.7 büyüklüğündeki depremin Datça açıklarında Ege Denizi'nde meydana geldiği açıklandı. Yerin 15 kilometre altında meydana gelen deprem hafif şekilde hissedildi.
Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 13:00'te meydana gelen deprem, Yunanistan'a 55, Muğla'nın Datça ilçesine 131 kilometre uzaklıkta gerçekleşirken, AFAD son depremler listesinde depremin derinliği 15 kilometre olarak açıklandı.
Datça'da 3.7 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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