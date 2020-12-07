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Haberler Muğla Datça'da 3.7 büyüklüğünde deprem

'da 3.7 büyüklüğünde

Son dakika haberine göre; , 'nın ilçesi açıklarında saat 13.00'te 3.7 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

Datça'da 3.7 büyüklüğünde deprem

07.12.2020, 13:26 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020,14:11

AFAD'da yapılan açıklamada 3.7 büyüklüğündeki depremin Datça açıklarında Ege Denizi'nde meydana geldiği açıklandı. Yerin 15 kilometre altında meydana gelen deprem hafif şekilde hissedildi.



Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 13:00'te meydana gelen deprem, Yunanistan'a 55, Muğla'nın Datça ilçesine 131 kilometre uzaklıkta gerçekleşirken, AFAD son depremler listesinde depremin derinliği 15 kilometre olarak açıklandı.

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