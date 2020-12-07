Ortak kullanım alanına gecekondu diktiler

MUĞLA Bodrum İslamhaneleri Mahallesi'ndeki Bağla Koyu yakınında bulunan Bankev Sitesi'nde oturan bir vatandaş, komşusu olan Feride ve Mehmet Poyraz çiftinin sitenin ortak kullanım alanını kendisine aitmiş gibi kullandığını öne sürdü. Sitedeki çiftin oturdukları binanın hemen altındaki ortak kullanım alanına gecekondu şeklinde bir baraka yaptıklarını, ardından burada küçükbaş hayvan beslemeye başladığını da belirten vatandaş, buranın etrafının da çitle çevrilip kapısına kilit vurulduğunu söyledi. Poyraz çiftinin, sitenin ortak kullanım alanını özel mülküymüş gibi kullandığını anlatan vatandaş, "Burası sitenin ortak kullanım alanı ancak bu kişiler kendi özel mülküymüş gibi burayı kullanıyor. Yetkililerden sorunun çözümü için yardım istiyoruz" dedi.



Ortak kullanım alanına gecekondu şeklinde kulübe yaptıkları öne sürülen çiftin, buranın etrafını da çitle çevirdikleri ifade edildi.



FOTOĞRAF: METİN BURMALI