Pandemi ve deprem Bodrum'da kiraları da vurdu! Herkes oraya akın edince iki katına çıktı

Bodrum'da ev kiraları evin büyüklüğüne, eşyalı ya da havuzlu olmasına göre 1500 liradan başlayıp, 10 bin liranın üzerine kadar çıkıyor.

Ev satın almak isteyenlerin ise büyüklüğüne ve konforuna göre 300 bin lira ile 1 milyon liraya kadar yükselen fiyatları gözden çıkarması gerekiyor. Bütçelerine göre ev bulmakta zorlanan vatandaşlar, ev sahiplerinin krizi fırsata çevirmelerinden yakınıyor.



Muğla'nın kış nüfusu normalde 170 bin olan ilçesi Bodrum'da corana virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yazlıkçılar evlerine dönmeyi erteleyince bu rakam 600 bine kadar ulaştı.

Pandemi nedeniyle büyükşehirlerden kaçarak ilçeye yerleşenler de nüfus artışına neden oldu.



İzmir'de yaşanan deprem, yine İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde beklenen depremlerin çok katlı binalardan daha az katlı binalara yönelimi artırması da Bodrum'un nüfusunun artmasında etkili oldu. Bodrum'a olan bu talep ev fiyatlarının geçen yıllara oranla iki katına kadar çıkmasına neden oldu.

Pandemi nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerden kaçan vatandaşlar ilçe merkezinde fiyat bakımından kendilerine uygun ev bulmakta zorlanıyor.

"CORANA VİRÜS VE DEPREM EV FİYATLARINI ARTIRDI"



Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Can Tayhan, "Pandemi nedeniyle büyük bir göç unsuru ortaya çıktı. Büyükşehirlerden Fethiye, Marmaris'e olduğu gibi Bodrum'a da büyük bir göç yaşandı. İzmir'deki deprem sonrası ve deprem uzmanı bilim insanlarının İstanbul'da beklenen deprem ilgili açıklamaları Bodrum'da başta konut ve arazi alımlarının artmasına neden oldu.

Bodrum'a yerleşmek arzusu yoğunlaştı. Müteahhitlerin kat karşılığı arazi alımlarında da bir artış söz konusu. Yoğun talep kiralarda artışa neden oldu. 1 artı 1 apartların kirası 1800 liraya kadar çıkıyor. 2 artı 1 evlerin kiraları 2 bin, 2 bin 500 lira, 3 artı 1 evler için 3 bin lira 5 bin lira arasında semtine göre değişen kiralar isteniyor. Tüm ilçelerde ev fiyatlarında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir artış var. Özelikle Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü mahallelerinde yüzde 70 ve yüzde 100'e varan kira artışları söz konusu. Ancak bunun sorumlusu kesinlikle emlak komisyoncuları değil. Fiyatlardaki artış tamamen ev sahiplerinin taleplerinden kaynaklanıyor" dedi.





"ESKİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DE ARTIŞTAN ETKİLENECEK"



Avukat Ersin Uslu da özellikle pandemi döneminde Bodrum'da yaşamayı tercih edenlerin konut ihtiyacının artması nedeniyle yeni kira bedellerinde büyük oranda artışlar görüldüğüne dikkati çekip, "Esasen bu durum mevcut kira sözleşmelerini de emsal kira bedeli yönünden olumsuz etkilemektedir.

Mevcut kira sözleşmelerindeki kira bedeli Türk Borçlar Kanunu (TBK) 344'üncü maddesine göre, en fazla bir önceki yıl TÜFE ortalaması miktarında artabilir. Bununla birlikte, ilgili sözleşmede, taraflarca daha düşük oranda bir artış yapılması öngörülmüş ise kira artışı belirlenen oran üzerinden yapılabilir. Yeni düzenlenecek kira sözleşmelerinde taraflar kira bedelini sözleşme serbestisi ilkesi gereği serbestçe belirleme hakkına sahiptir.

Bununla birlikte TBK'da bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedeli, hakim tarafından tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenmesi esası kabul edildiğinden eski kira sözleşmelerinin yeni kira sözleşmelerinden etkilenmesi söz konusudur.

Bodrum ilçemiz özelinde özellikle üniversite öğrencilerinin mağdur olmaması için öğrenim süreleri içerisinde kalacak yer ve ailelerin maddi sıkıntı çekmemeleri için hizmet verecek misafir öğrenci evleri projesinin hayata geçirilmesi ve öğrencilerin ücretsiz yararlanmasına sunulması zorunludur.

Keza yine belediye öncülüğünde toplu konut alanları belirlenerek dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik konut inşasına ve kiralamaya yönelik tahsisine derhal başlanmalı. Sosyal bir yara halini alan yüksek kira bedelleri dengelenmeye çalışılmalıdır" diye konuştu.