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'da operasyonu!

'nın ilçesinde bir pansiyona düzenlenen operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu!

08.12.2020, 16:12

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi'ndeki bir pansiyonda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, R.I, Y.D, O.A. ve K.A'nın kaldığı odada yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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