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beyaza büründü! Görenler telefona sarıldı

Son dakika... 'nın ilçesinde etkili olan ile birlikte meydan gelen dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü. Alışılmadık görüntüyü görenler telefona sarıldı, fotoğraf ve video çekmek için telefona sarıldı.

08.12.2020, 14:25 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020,14:26

Dün akşam saatlerinde Marmaris'te etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Söğüt Mahallesi'nde ise dolu yağışı etkili oldu. On dakika süren dolu yağışı ile birlikte sokaklar ve bahçeler beyaza büründü. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayıt ederken, bu duruma şaşırdı. Marmaris'te etkili olan yağışlı havanın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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