Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye TIMSS uygulamalarında ilk kez her iki alanda da 500 puanın üzerine çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Türkiye sonuçlarını, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

TIMSS'in, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yıllık periyotlarda gerçekleştirilen bir başarı izleme araştırması olduğunu belirten Selçuk, araştırma ile 4 ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin, araştırmaya 8'inci sınıf düzeyinde 1999, 2007, 2011, 2015 ve 2019'da; 4'üncü sınıf düzeyinde ise 2011, 2015 ve 2019'da katıldığını aktaran Selçuk, Türkiye'nin, TIMSS 2019 döngüsüne kadar fen ve matematik alanlarında ortalama başarısını zamanla artırdığını ancak TIMSS değerlendirmelerinde bir referans olarak kabul edilen ölçek orta noktası olan 500 puanın altında ya da ölçek orta noktası düzeyinde performanslar gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin, 2019'da ilk kez 4'üncü sınıf düzeyindeki uygulamaya 5'inci sınıf öğrencilerinden oluşan örneklemle katıldığını dile getiren Selçuk, "Çünkü Türkiye'de 4'üncü sınıf öğrencilerinin ortalama yaşı, TIMSS ortalamasından düşüktür. TIMSS 2015 ve 2019 döngülerine 4'üncü sınıf düzeyinde katılan ülkelerdeki öğrencilerin ortalama yaşı 10,2'dir. Türkiye'de ise 4'üncü sınıf öğrencilerinin ortalama yaşı 9,7 olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

2015 TIMSS'te İngiltere, Norveç, Güney Afrika, Yeni Zelanda gibi ülkelerin 4 yerine 5; 8 yerine 9'uncu sınıfta sınava katıldığını anlatan Selçuk, bu yıl da aynı durumda olan başka ülkelerin bulunduğunu kaydetti.

TIMSS 2019'a Türkiye'den katılan 5'inci sınıf örnekleminin ortalama yaşının 10,6 olduğuna işaret eden Selçuk, TIMSS 2019 uygulamasına toplamda 4'üncü sınıf düzeyinde 58, 8'inci sınıf düzeyinde ise 39 ülkenin katıldığını aktardı.

"PERFORMANS İYİLEŞMESİ TÜRKİYE'NİN TÜM BÖLGELERİNE YAYILMIŞTIR"

Rapora göre, Türkiye'nin 4'üncü sınıf düzeyinde, matematik alanında 2015'te 483 olan ortalama puanını, 2019'da 40 puan artırarak 523'e çıkardığını bildiren Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Bir başka deyişle matematikte, 2015'te 49 ülke arasında 36'ncı sırada yer alırken 2019'da 58 ülke arasında 23'üncü sıraya yükseldi. Fen alanında ise 2015'te 483 olan ortalama puanı, 2019'da 43 puan artırarak 526'ya yükseldi. Diğer bir deyişle fen uygulamasında 2015'te 47 ülke arasında 35'inci sırada iken 2019'da 58 ülke arasında 19'uncu sıraya çıktı. 8'inci sınıfta ise matematik alanında 2015'te 458 olan ortalama puan, 2019'da 38 puan artarak 496'ya çıktı. Bir başka deyişle matematik uygulamasında 2015'te 24'üncü sırada yer alırken 2019'da 20'nci sıraya yükseldi. Fen alanında ise 2015'e 493 olan ortalama puan, 2019'da 22 puan artarak 515'e yükseldi. Başka bir değişle fen uygulamasında 2015'te 21'inci sırada iken 2019'da 15'inci sıraya çıktı. TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın, her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmıştır. Üst ve ileri yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranları artmıştır. Performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayılmıştır. "

Giderek artan bu kısmi iyileşmenin herkesi memnun ettiğini dile getiren Selçuk, olmak istedikleri yerde bulunmadıklarını ancak bu yolculukta katedilen yolun oldukça sevindirici olduğunu vurguladı.

"HER GEÇEN YIL DAHA İYİ SONUÇLARA ULAŞACAĞIMIZA EMİNİZ"

"Türkiye böylesi bir yükseliş yakaladı." diye bakıldığında birkaç ana başlıktan söz edilebileceğini anlatan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA'nın çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler, TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmaları bu başlıklar arasında sayılabilir. Aralık 2019'da açıklanan PISA sonuçlarında da Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi görmüştük. Her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminiz. Bu tür araştırmalar, tabiricaizse eğitim sistemlerinin röntgenlerini çeker. Buradan elde edilen veriyle eğitim politikaları gözden geçirilir ve güncelleme yoluna gidilir. Yakaladığımız bu ivmeyi koruma gayretinde olmalıyız. Her gün daha iyiye taşıdığımız EBA platformu, öğrencilerimiz için yaptığımız kaynak kitap destekleri, LGS için sağladığımız kaynaklar, çalışma fasikülleri, müfredatta yaptığımız iyileştirmeler bu sürecin destekçisi olacak. Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak. Türkiye bu sıçramayı yapacak güce, kabiliyete ve yeterliliğe muktedirdir. "

Sürece dahil olan tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür eden Selçuk, bu sınavları son derece ciddiye aldıklarını ancak Türk eğitim sisteminin kendi bireyselliği ve kendi değerleri doğrultusunda ilerleyeceğini de unutmadıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde bir başarı hikayesi oluşacaksa bunu bütün toplumun birlikte gerçekleştireceğine inandıklarının altını çizdi.