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Bodrum ve Kuşadası yine Venedik’e döndü

Bodrum ve Kuşadası yine Venedik’e döndü
Giriş Tarihi: 9.12.2020

EGE Bölgesi'nde uzun bir aradan sonra yağan yağmur sevinçle karşılanırken, bir çok kent merkezinde yine bilindik sel manzaraları ortaya çıktı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde cadde ve sokaklar yine Venedik'i andırdı. İlçede çöp kutuları, dubalar, sandalye ve masalar sokaklarda sürüklenirken, AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de sağanak etkili oldu. Söke-Kuşadası karayolunda aksamalar yaşanırken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı.

ADEM ÜLKER / İBRAHİM UZUN

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