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merkezli 50 ilde 'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli daha yakalandı

merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik dün başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 304 şüpheliden 21'inin daha gözaltına alınmasıyla yakalanan şüpheli sayısı 250'ye yükseldi.

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli daha yakalandı

AA

09.12.2020, 13:02

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan şüphelileri yakalamak için polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ekipler, 21 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 250'ye ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 9 şüpheli için alınan gözaltı kararının iptal edildiği soruşturmada, kalan 45 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştüğü öne sürülen 295'i muvazzaf 304 şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlatılmıştı.

Soruşturmanın, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon konumunda olduğu belirtilmişti.

Şüpheliler arasında 5 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 10 yüzbaşı, 53 üsteğmen, 5 teğmenin bulunduğu belirtilmişti.

Polis ve jandarma ekiplerince dün sabah saatlerinde 50 ilde sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 198 şüpheli gözaltına alınmıştı. İlerleyen saatlerde bu sayı 229'a yükselmişti. 9 şüpheli hakkında da Kovid-19 raporları nedeniyle gözaltı kararı iptal edilmişti.

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