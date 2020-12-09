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Haberler Muğla Marmaris'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor

'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor

'nın ilçesinin kırsal bölgelerindeki kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında imar kanunlarına aykırı bina ve iş yerlerinin yıkımına devam ediliyor.

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor

09.12.2020, 12:04

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Muğla'da kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Söğüt ve Bozburun bölgelerinde 2 gündür sürdürdüğü yıkımlara devam etti.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, Söğüt Mahallesi'nde aralıklı süren sağanağa rağmen yıkımlarını sürdürdü. Yıkımların gerçekleştirilmesi ardından kepçeler ve araçlar bölgeden ayrıldı. Marmaris'in yanı sıra Datça ve Fethiye gibi turistik ilçelerde mahkemeler tarafından yıkım kararı onaylanan 186 iş yeri ile binanın yıkımının gerçekleştirildiği kaydedildi.

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