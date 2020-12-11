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Haberler Muğla Alkollü kazazedeyi güçlükle ikna ettiler

Alkollü kazazedeyi güçlükle ikna ettiler

Alkollü kazazedeyi güçlükle ikna ettiler
Giriş Tarihi: 11.12.2020

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Otomobilde bulunan alkollü kadın ekiplere zor anlar yaşattı. Kaza Esenköy Mahallesi Karamersin mevkisinde dağlık alanda meydana geldi. Mehmet Ali Y. idaresindeki 34 PU 5317 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Kazada, Mehmet Ali Y. ile yolcu olarak bulunan Ülkü T. yaralandı. Yaralılar 112'den yardım istedi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mehmet Ali Y. ambulansa alındı. Yolcu olarak bulunan ve alkollü olduğu öğrenilen Ülkü T. ise sağlık ve kurtarma ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık uğraşıyla ikna edilerek otomobilden çıkarıldı. Ekiplerin yardımıyla dereden çıkarılan Ülkü T, güçlükle sakinleştirilirken sürücü Mehmet Ali Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

MURAT YALÇIN

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