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Datça açıklarında korkutan

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Datça'ya 137 km uzaklıkta, merkez üssü Yunanistan'ın Lasithi adası olan 4 büyüklüğünde meydana geldi.

Muğla Datça açıklarında korkutan deprem

11.12.2020, 14:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020,15:04

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklama, deprem Datça'ya 137 km uzaklıktaki Yunanistan'ın Lasithi adasında oldu.

Saat 14.01'de meydana gelen deprem yerin 28 km derinliğinde gerçekleşti.

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