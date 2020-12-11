Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklama, deprem Datça'ya 137 km uzaklıktaki Yunanistan'ın Lasithi adasında oldu.
Saat 14.01'de meydana gelen deprem yerin 28 km derinliğinde gerçekleşti.
Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Datça'ya 137 km uzaklıkta, merkez üssü Yunanistan'ın Lasithi adası olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklama, deprem Datça'ya 137 km uzaklıktaki Yunanistan'ın Lasithi adasında oldu.
Saat 14.01'de meydana gelen deprem yerin 28 km derinliğinde gerçekleşti.
Muğla Datça açıklarında korkutan deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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