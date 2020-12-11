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Muğla Datça açıklarında korkutan deprem

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Datça'ya 137 km uzaklıkta, merkez üssü Yunanistan'ın Lasithi adası olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.12.2020, 14:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020,15:04