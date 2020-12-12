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Haberler Muğla Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı

Samanlıkta çıkan zeytin ağaçlarına sıçradı

'nın Milas ilçesine bağlı 'ndeki bir samanlıkta çıktı. Çevredeki zeytin ağaçlarına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı

12.12.2020, 12:23

Yangın, Milas'ın Bafa Mahallesi'ndeki bir samanlıkta, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki zeytin ağaçlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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