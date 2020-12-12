Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı

Yangın, Milas'ın Bafa Mahallesi'ndeki bir samanlıkta, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki zeytin ağaçlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.