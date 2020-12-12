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Haberler Muğla Uzaktan eğitim verdiği sırada hayatını kaybetti

verdiği sırada hayatını kaybetti

Uzaktan eğitim verdiği sırada hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.12.2020

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Uğur Günsel (52) evinde uzaktan eğitim verdiği sırada hayatını kaybetti. Günsel (52), yalnız yaşadığı üniversite lojmanında, çevrim içi olarak ders verdiği sırada fenalaştı. Derse 10 dakika ara veren Günsel'in açık kalan mikrofonundan sesleri duyan öğrencileri, durumu 112'ye bildirdi. Lojmana gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Günsel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen öğretim görevlisinin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FERDİ YAVUZ

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