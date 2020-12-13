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’da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti

İki gündür etkili olan yağışlarla birlikte ’da fırtına da etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan fırtına yaklaşık 8 milyon lira değerindeki yelkenli katamaranı alabora etti. Sahildeki işletmelere kadar gelen dalgalar hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Bodrum’da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti

İHA

13.12.2020, 15:39

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli fırtına uyarısının ardından Bodrum'da başlayan lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini arttıran fırtınanın hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaştı. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve güney kıyılarda oluşan dev dalgalar, sahil kenarlarındaki işletmeleri de vurdu.



8 MİLYON LİRALIK KATAMARAN SULARA GÖMÜLDÜ
Sabah saatlerinden etkili olmaya başlayan ve gittikçe hızını arttıran fırtına nedeniyle 8 milyon değerinde olan yelkenli katamaran Bitez açıklarında alabora oldu. Fırtınanın süratine dayanamayan katamaran Bitez açıklarında battı.



DALGALAR SAHİLLERİ AŞTI
Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Bağla mahallelerinde bulunan sahilleri aşan dalgalar işletmelerin ön cephelerine kadar geldi. Bazı işletmeler deniz suyuyla dolarken, balıkçı teknelerinin de battığı öğrenildi. 50 ila 80 kilometre arasında esen kuvvetli fırtına zaman zaman yerini sağanak yağışa bıraktı.

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre kuvvetli fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

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