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Bodrum'da istinat duvarı yıkıldı otopark çöktü

Bodrum’da 3 gündür süren yağmurun ardından istinat duvarı yıkıldı otopark çöktü 1 otomobil duvarın altında kaldı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan beton elektrik direğinin kaldırılması için de çalışma başlatıldı.