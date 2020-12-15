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Haberler Muğla Muğla’da konut satışları yüzde 12,9 azaldı

’da konut satışları yüzde 12,9 azaldı

İstatistik Kurumu 2020 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre ilinde, konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 azaldı.

Muğla’da konut satışları yüzde 12,9 azaldı

İHA

15.12.2020, 14:18

Muğla'da konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 oranında azalarak Bin 748 oldu. Bu satışların 569'u ilk satış, Bin 179'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,6'lık payla 17'nci sırada yer aldı.
İpotekli satışlar yüzde 26,3 azaldı

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 oranında azalış göstererek 457 oldu. 457 ipotekli satışın 205'i ilk satış, 252'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında azalış göstererek Bin 291 oldu. Bu satışların 364'ü ilk satış, 927'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.
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