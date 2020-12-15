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’da madde satışı yapan 4 kişi tutuklandı

Muğla’da uyuşturucu madde satışı yapan 4 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.12.2020

MUĞLA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ele geçirdiği evlerde 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADEM ÜLKER

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