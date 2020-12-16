  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımına devam edildi

'te imara aykırı binaların yıkımına devam edildi

'nın ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımına devam edildi

AA

16.12.2020, 16:58

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Bozburun Mahallesi'ndeki yapıların yıkım çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan bir yapının yıkımını yaptı. Üç yapının da yıkımı sahipleri tarafından gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Bozburun Mahallesi'ndeki yıkımların kaçak olduğu belirlenen diğer yapılarla devam edeceği belirtildi.

Marmaris'in yanı sıra Datça, Fethiye ve Milas ilçelerinde toplamda 186 yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımına devam edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA