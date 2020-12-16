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Haberler Muğla Muğla'da CHP İl Başkanından taciz mağduru kadına ahlaksız teklif!

'da İl Başkanından taciz mağduru kadına ahlaksız teklif!

'de taciz ve tecavüz skandallarında mağdur kadınların susmamayı tercih etmesi birbiri ardına birçok mağdurun da sesini yükseltmesi için kapı araladı. Buna göre ortaya çıkan son skandalın adresi de CHP teşkilatı oldu. CHP Muğla İl Başkanlığı sekreteri A.E., bir delegenin cinsel tacizine uğradı. İl Başkanı ile Başkanı, mağdur kadını “Barışın” deyip tacizcisiyle bir araya getirdi!

Muğla'da CHP İl Başkanından taciz mağduru kadına ahlaksız teklif!

SABAH

16.12.2020, 08:48

CHP'deki cinsel taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Skandalın adresi bu kez Muğla oldu. 30 Temmuz'da yaşanan olayda, CHP Muğla İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yapan A.E., partinin CHP delegesi olan İl Başkanlığı çalışanı Mehmet A. (58) tarafından il binasında cinsel saldırıya maruz kaldı. Mağdur A.E., Mehmet A.'dan şikayetçi olurken, şüpheli hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürttüğü soruşturma sonucu 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan iddianame düzenlendi. Dava halen, Muğla Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

SU ALIRKEN TACİZ
İki yıl önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi A.E. ifadesinde, olay günü parti binasında su almak için su sebilinin bulunduğu holde yere eğildiği sırada Mehmet A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattı. A.E şunları söyledi: "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Cinsel saldırı üzerine korktum ve ani bir hamleyle su sebiline çarptım. Tepki vermek üzere geri döndüm. Mehmet A. isimli şahsa tepki gösterdim. Daha sonra yanlışlıkla olduğunu belirterek yaptığı eylemi kabul etti. Eşimden ayrı, kızımla yaşayan bir insanım ve hemen toparlanarak binayı terk ettim."



A.E. ifadesinde yaşadığı travmayı şöyle dile getirdi: "Uzun süredir birlikte çalışıyorduk. Kendisi babam yaşındadır, ona güvendim. Olaydan sonra psikolojik olarak büyük bir yıkıma uğradım, derinden sarsıldım. İlk başta bu olayı kabullenmekte zorluk çektim. Olayı kimseyle paylaşamadım. İşimi kaybetme korkusu ve kimsenin bana inanmayacağı endişesini taşıdım. Olayın yaşandığı günün ardından 4 günlük tatil vardı. Mehmet A. olayı kimseye anlatıp anlatmadığımı öğrenmek için, tatilden sonraki mesai günü de İl Başkanlığı'na geldi. Yarım saat, 45 dakika kalıp ayrıldı."



'SİZİN DE KIZINIZ VAR...'
Mağdur A.E.'nin olayın ardından CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut'a konuyu açtığı, iki CHP'li il yöneticisinin tacizci Mehmet A. ile mağduru bir araya getirerek barıştırmak istedikleri ortaya çıktı. A.E. ifadesinde o anları, "Bu yüzleşme sırasında, 'Başkanım sizin de kızınız var, tacizcisi ile barıştırmak, el öptürmek ister miydiniz' diye itiraz ettim ama zorlamaları üzerine tacizcimin elini sıkmak zorunda kaldım" sözleriyle anlattı.

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