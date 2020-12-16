  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da feci son! Tek başına yaşadığı evde yanarak öldü

'da feci son! Tek başına yaşadığı evde yanarak öldü

’nın Fethiye ilçesinde bir kişi, tek başına yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Muğla'da feci son! Tek başına yaşadığı evde yanarak öldü

16.12.2020, 16:34 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020,16:37

İlçeye bağlı Foça Mahallesinde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Metin Uçkun'a (59) ait evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olayda, evde tek başına yaşadığı öğrenilen ve ikinci katta oturan Uçkun'un yapılan incelmesinde yanarak hayatını kaydedildi. Uçkun'un cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangın ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da feci son! Tek başına yaşadığı evde yanarak öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA