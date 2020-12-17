  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da belediye başkan yardımcılarına saldırı girişiminde bulunan zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı

'da belediye başkan yardımcılarına girişiminde bulunan zanlı şartıyla serbest kaldı

'nın ilçesinde, belediye başkan yardımcılarına bıçaklı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum'da belediye başkan yardımcılarına saldırı girişiminde bulunan zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı

17.12.2020, 17:24

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan K.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Bodrum Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Avukatlarımız bu sürecin takipçisidir. Başkanımız konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştır. Başkan yardımcıları ve onları korumaya çalışan personele yapılan saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Belediye personeli K.K'nin, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde dün, Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu'na bıçakla saldırmaya çalıştığı öne sürülmüş, yaşanan arbedede 2 belediye çalışanı hafif yaralanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da belediye başkan yardımcılarına saldırı girişiminde bulunan zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA