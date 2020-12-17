Bodrum'da belediye başkan yardımcılarına saldırı girişiminde bulunan zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan K.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Bodrum Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Avukatlarımız bu sürecin takipçisidir. Başkanımız konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştır. Başkan yardımcıları ve onları korumaya çalışan personele yapılan saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Belediye personeli K.K'nin, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde dün, Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu'na bıçakla saldırmaya çalıştığı öne sürülmüş, yaşanan arbedede 2 belediye çalışanı hafif yaralanmıştı.