CHP Muğla İl Başkanlığı'ndaki tacizin üstünü böyle örtemeye çalıştılar

HP Muğla İl Başkanlığı sekreteri 35 yaşındaki, bir çocuk annesi A.E. görevi başındayken, partinin Muğla İl delegesi 58 yaşındaki Mehmet A. tarafından, parti binasında cinsel saldırıya uğradı. Mehmet A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. SABAH'ın gündeme getirdiği CHP'deki yeni taciz skandalında flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. Olay tarihindeki CHP Muğla İl Başkanlığı binasının kamera görüntülerini isteyen A.E.'ye il yönetimi tarafından ret cevabı verildi. Görüntüler istenir istenmez, Menteşe Belediyesi'nde görevli 3 kişilik teknik personelin kamera kayıt cihazını, parti binası dışına çıkartıp aynı gün geri getirdiği ortaya çıktı.

CİHAZA DIŞARIDA MÜDAHALE Mİ EDİLDİ?

Kamera kaydı hafızasının 8 günlük olduğu ortaya çıkarken, kamera kayıt cihazının teknik elemanlar tarafından alınarak, parti binası dışarısına çıkartılması akıllarda soru işareti bıraktı. Parti yönetiminin kararıyla alındığı gün tekrar geri getirilen kamera kayıt cihazında herhangi bir silme işlemi uygulanıp uygulanmadığı bilinmezliğini koruyor

"BENİ ODAYA ALMADILAR"

Tacizci Mehmet A. hakkında Muğla Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre A.E. Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz tarihi saat 11.00-14.00 aralığında cinsel saldırıya uğradı. Mağdur kadın 7 Ağustos tarihinde ise, olay günü ve saatine ait kamera görüntülerinin kendisine verilmesini talep etti. A.E ifadesinde kamera görüntülerini istemesinden kısa süre sonra İl Başkanlığı'na üç teknik personel geldiğini söyledi.

"CİHAZI ALIP GÖTÜRDÜLER"

Bu kişilerin İl Başkanı ve İl başkan Yardımcısı Önder Oktay Arslan'ın odasında kameralara baktığını söyleyen A.E., "Bu sırada beni odaya almadılar. Teknik personel, kamera görüntülerinin kayıt edildiği cihazı söktü. 3 teknik personel ve İl Başkan Yardımcısı Önder Oktay Arslan, cihazı alıp götürdü. Aynı gün ilerleyen saatlerde kayıt cihazını tekrar getirerek İl Başkanının odasına kuruldu" dedi.

ANAHTARI ELİNDEN ALDILAR

"Ertesi gün normalde bende duran il başkanının odasının anahtarı tarafımdan alındı" şeklinde ifade veren A.E., kamera kayıt cihazı şifresinin tacizci Mehmet A.'nın bildiğini ve olay gününe ait kayıtları onun da silmiş olabileceğini aktardı. Kamera kayıt cihazını söken kişiler Menteşe Belediyesi'nde görevli 3 Bilgi İşlem görevlisi çıktı.

GÖRÜNTÜLER KİŞİSELMİŞ

CHP İl yönetiminin kamera kaydını, 'Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun' kapsamına girmesi sebebiyle A.E.'ye vermediği ortaya çıktı. CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, parti binasındaki kameraların 8 günlük kayıt yaptığını söyleyerek, "İlgili tarihe ait, görüntülerin silinerek kayıt yapıldığından olaya ilişkin herhangi bir güvenlik kamera kaydı yoktur" ifadesini kullandı. A.E. ise kameralara müdahale eden kişilerin görüntüleri bulamadıklarını söyleseler de kayıtları silip silmediklerini bilemeyeceğini, bunun savcılıkça araştırılması gerektiğini söyleyerek adli makamlara başvurdu.

DESTEK OLMAK BİR YANA TACİZCİSİYLE EL SIKIŞTIRDILAR

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut'un, parti binasında cinsel saldırıya maruz kalan A.E.'ye destek olmak bir yana, skandalın duyulmaması için tacizcisi Mehmet A. ile el sıkıştırdığı ortaya çıkmıştı. Mağdur A.E. ifadesinde, "Beni tacizcim ile barıştırmak istediler… Ben de tacizcim ile yüzleştirildiğim sırada İl Başkanı ve İl Kadın Kolları Başkanına 'sizi de kızınız var, tacizcisiyle barıştırmak ve el öptürmek ister miydiniz?' dedim" ifadelerini kullanmıştı.