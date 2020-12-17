Datça'da korkutan deprem! Muğla ve Bodrum'da da hissedildi

AFAD'ın verdiği son dakika bilgisine göre; Ege Denizi'nde Muğla açıklarında saat 16.36'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak açıklandı.

AFAD, son dakika olarak duyurduğu bilgide depremin merkez üssünün Datça olduğunu açıkladı. Deprem, Muğla ve Bodrum'da da hissedildi. Yunanistan'ın Lasithi bölgesi de depremden etkilendi. Depremin derinliğinin 5.54 km olduğu ifade edilirken Datça ve çevre ilçelerden herhangi bir olumsuz ihbar şimdiye kadar yapılmadı.