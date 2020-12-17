  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Datça'da korkutan deprem! Muğla ve Bodrum'da da hissedildi

Datça'da korkutan ! ve 'da da hissedildi

Az önce gelen son dakika haberine göre Datça'da bir meydana geldi. Depremin merkez üssünün olduğu ifade edilirken depremin şiddetinin 4.6 olduğu ifade edildi.

Datça'da korkutan deprem! Muğla ve Bodrum'da da hissedildi

17.12.2020, 16:52 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020,17:13

AFAD'ın verdiği son dakika bilgisine göre; Ege Denizi'nde Muğla açıklarında saat 16.36'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak açıklandı.

AFAD, son dakika olarak duyurduğu bilgide depremin merkez üssünün Datça olduğunu açıkladı. Deprem, Muğla ve Bodrum'da da hissedildi. Yunanistan'ın Lasithi bölgesi de depremden etkilendi. Depremin derinliğinin 5.54 km olduğu ifade edilirken Datça ve çevre ilçelerden herhangi bir olumsuz ihbar şimdiye kadar yapılmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Datça'da korkutan deprem! Muğla ve Bodrum'da da hissedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA