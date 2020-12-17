Haberler Muğla Kalp krizi geçiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre Başkan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA 17.12.2020, 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020,16:26