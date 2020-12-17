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Haberler Muğla Kalp krizi geçiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre Başkan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

AA

17.12.2020, 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020,16:26

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gölcük Mahallesi'nde ev ziyaretleri yapan 62 yaşındaki Akkaya, bu sırada fenalaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası AK Parti'li Akkaya'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

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