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'te güneşli havada sahiller doldu

'nın ilçesinde güneşli havayı görenler, sahil yürüyüş yolu ve plajlara akın etti. Çocuklar denizde yüzerken, kimileri plajda portatif sandalyelere oturup, deniz manzarası eşliğinde güneşlendi.

Marmaris'te güneşli havada sahiller doldu

17.12.2020, 17:11

Marmaris'te vatandaşlar, güneşli sıcak havayı fırsat bilip sahil yollarını ve plajları doldurdu. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 24 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde deniz suyu 14 ve nem yüzde 56 olarak ölçüldü.

Maskelerini takıp sosyal mesafe kurallarına uyan Marmarisliler çocuklarıyla birlikte yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Plaja yiyecek ve içecekleriyle gelenler portatif sandalyelerine oturarak deniz manzarası eşliğinde aralık güneşinin keyfini çıkardı. Amatör balıkçılar kıyıdan olta ile hobilerini gerçekleştirdi.

Ebeveynler, plajda dinlenirken çocuklar oyunlar oynadı, güvercinleri besledi. 7 yaşındaki Emirhan Çavuk, babasının gözetiminde denize girdi. Kimileri üzerini çıkartarak plajda oturup güneşlenmeyi tercih etti. Baba Ahmet Çavuk, "Oğlum denizi çok seviyor. Hava güneşli olduğunda haftanın dört günü denize gidiyoruz.

Oğlum denize gidiyor ben de başında bekliyorum" dedi. Marmaris'te yaşayan İzmirli Selçuk ve Emel Baykar çifti, "Aralık ayında güneşli çok güzel bir hava var. Çocuğumuzla beraber bu güzel havanın tadını sahilde çıkartıyoruz. Mutluyuz ve huzurluyuz" dedi.

DHA

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