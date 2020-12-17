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Haberler Muğla Muğla'da top oynayan çocuklar tarihi mezar buldu

'da top oynayan çocuklar buldu

’nın Fethiye ilçesinde evlerinin önündeki arazide top oynayan çocuklar, tarihi olduğu değerlendirilen oda mezar buldu. Kalıntıda, Müze Müdürlüğü yetkililerinin kontrolünde Fethiye Belediyesi ekiplerince kazı çalışması başlatıldı.

Muğla'da top oynayan çocuklar tarihi mezar buldu

İHA

17.12.2020, 14:20

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Kaynak Sokak'ta futbol oynayan çocuklardan birinin ayağı yerde açılan çukura düştü. Arkadaşlarının ayağını çukurdan çıkaran çocuklar, merak ederek çukurun içine baktı.

Çukurda kemik parçası gören çocuklar hemen durumu ailelerine haber verdi. Ailelerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, bölgeye gelen jandarma ekipleri alanı koruma altına alındı. Oda mezar olduğu belirlenen kalıntıda, Müze Müdürlüğü yetkililerinin kontrolünde Fethiye Belediyesi ekiplerince kazı çalışması yapılmaya başlandı.

Ayağı çukura düşen çocuğun babası Tufan Kaynak, gazetecilere, çocukların durumu kendilerine haber verince hemen jandarmaya haber verdiklerini aktardı.

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