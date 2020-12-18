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Haberler Muğla Bodrum'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı

'da 27 kurtarıldı

'nın ilçesinde, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salı içierisindeki 27 , Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı

18.12.2020, 09:38

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saat 04.50 sıralarında Bodrum ilçesi İstanköy açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 27 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler karaya çıkartıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdarlüğüne teslim edildi.

DHA

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