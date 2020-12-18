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Haberler Muğla Bodrum’da nüfus arttı su yetmez oldu! 1 hafta boyunca yağan yağmur bile Mumcular barajını dolduramadı

’da nüfus arttı su yetmez oldu! 1 hafta boyunca yağan yağmur bile Mumcular barajını dolduramadı

’un suyunu karşılayan Mumcular barajındaki su kritik seviyeye düştü. 1 hafta boyunca aralıklarla yağan yağmur bile barajın suyunu dolduramadı.

Bodrum’da nüfus arttı su yetmez oldu! 1 hafta boyunca yağan yağmur bile Mumcular barajını dolduramadı

İHA

18.12.2020, 11:44

Bodrum'un en önemli su kaynaklarından biri Mumcular barajı yüzde 30'luk su seviyelerine düştü. Normalde aralık ayında neredeyse tam doluluğa ulaşan barajın sularını 1 hafta boyunca aralıklarla yağan yağmur bile dolduramadı. Havadan görüntülenen barajda su seviyesinin ne kadar düşük olduğu ise gözler önüne serildi.



"NÜFUS ARTTI SU YETMEZ OLDU"
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ikinci konutları olan vatandaşlar ise büyük şehirlerden kaçıp Bodrum'a yerleşmesi su ve alt yapı sıkıntılarını ortaya çıkarmaya başladı. 170 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 600 bine ulaştı. Bu nedenle 3 katı su kullanımı nedeniyle Mumcular barajının suyu yağmurların yağmasına rağmen dolmadı.



Geçtiğimiz yıl bu zamanlar yüzde 80 doluluk oranına ulaşan barajın, bu yıl yüzde 30'luk bir dolulukta olduğu öğrenildi. Yağan yağmur sularının barajı doldurmaması yetkilileri tedirgin etti.

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