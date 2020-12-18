Dehşet evinde keşif yapılacak

Zanlılar burada korkunç cinayetin nasıl işlendiğini anlatacak. Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evini işkence evine çeviren katil Avcı, 27 yaşındaki Pınar'a burada dehşeti yaşatmıştı. Muğla'da 16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde üzerine beton dökülmüş halde bulunan genç kızın, bir dönem ilişkisi olan bar işletmecisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

TEK VUKUATI BU DEĞİL

Gültekin'i öldürüldükten sonra varile koyan, cesedini yakan ve üzerine beton döken ve Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Cemal Metin Avcı, 22 Aralık'ta korkunç cinayetin işlendiği, kendisine ait Menteşe Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinde vahşi cinayeti anlatacak. Katil Avcı'nın kendine ait bağ evini daha önce de pis işleri için kullandığı ortaya çıkmıştı. Lise yıllarında sevgilisi C.Ç'yi bağ evine kaçıran Avcı'nın, geçtiğimiz yıllarda bir çalışanını yine bu eve getirip darp ettiği öğrenilmişti.

FERDİ YAVUZ (ÖZEL)