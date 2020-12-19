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Fethiye'de inşaat halindeki binada 35 düzensiz yakalandı

'nın Fethiye ilçesinde inşaat halindeki bir binada 35 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenlerden bazılarının yanlarında can yeleği bulundurduğu dikkatlerden kaçmadı.

Fethiye'de inşaat halindeki binada 35 düzensiz göçmen yakalandı

AA

19.12.2020, 17:41

Foça Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada şüpheli hareketlerde bulunan bir grup insan gören civardakiler, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, inşaatın bodrum ve birinci katında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, İran, Mısır ve Afgan uyruklu 35 düzensiz göçmen olduğunu gördü.

Araçlarla emniyete götürülen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Düzensiz göçmenlerden bazılarının yanlarında can yeleği bulundurduğu dikkatlerden kaçmadı.

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