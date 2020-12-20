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Haberler Muğla Bodrum'da kısıtlama sessizliği

'da kısıtlama sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 'da cadde, sokak ve sahiller sessizlik hakim oldu.

Bodrum'da kısıtlama sessizliği

20.12.2020, 18:13 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020,18:13

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Muğla ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ile Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Bölgedeki sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.



Burdur ve Isparta'da da vatandaşların kalabalık bulunduğu cadde ve meydanların boş kaldığı görüldü.

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