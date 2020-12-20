Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı

Reşadiye Mahallesi'nde Defne Bardakçı (21), "Köpük" isimli kedisinin yürüyemediğini fark edince veterinere götürdü.

Veterinerdeki muayenesinde havalı tüfekle vurulduğu için ayağının 6 yerinden kırıldığı belirlenen kedi, Gökova Hayvan Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Defne Bardakçı, Datça'da böyle bir olay yaşamalarının kendilerini çok üzdüğünü, ameliyatla ayağındaki saçmalar çıkarılan kedisinin iyileşmesini beklediklerini söyledi.