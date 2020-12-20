  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı

'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı

'nın ilçesinde havalı tüfekle vurulduğu belirlenen kedi tedaviye alındı.

Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı

20.12.2020, 18:40

Reşadiye Mahallesi'nde Defne Bardakçı (21), "Köpük" isimli kedisinin yürüyemediğini fark edince veterinere götürdü.

Veterinerdeki muayenesinde havalı tüfekle vurulduğu için ayağının 6 yerinden kırıldığı belirlenen kedi, Gökova Hayvan Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Defne Bardakçı, Datça'da böyle bir olay yaşamalarının kendilerini çok üzdüğünü, ameliyatla ayağındaki saçmalar çıkarılan kedisinin iyileşmesini beklediklerini söyledi.


Kaynak: AA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA