Kayıp sokak kedilerini satanistler mi topladı?

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Bayrı Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak kedilerinin ortadan kaybolduğunu belirtip, konunun satanizmle bağlantılı olabileceğini ileri sürdü. Ersoy, 21 Aralık'ın satanistlerin ayin günü olduğunu belirterek, vatandaşlardan sokak kedilerinin sayılarında bir azalma fark ettikleri takdirde konuyu emniyete bildirmelerini istedi.

'İLANLARIMIZA BAKIYORLAR'

Ersoy, "Satanistlerin başta kedi olmak üzere çeşitli hayvanları kurban edip kanlarını içtiklerini biliyoruz. Çünkü kedilerin güçlü varlıklar olduğunu, başka alemlerle ilişkili olduklarını düşünüyorlar. Bu sıralarda kedileri sahiplenmek isteyen çok kişi oluyor. Bizim sahiplendirmek için ilan açtığımız kedilere, söz konusu satanistler ayin için sürekli telefon açıyor. Biz bu durumu bir şekilde anlıyoruz. Herkesi uyardım. Bu kişilerin kedileri toplamalarını önlüyoruz. Çünkü özellikle temiz kan olması için aşıları tamamlanmış, temiz hayvanları, yani bizim ilanlarımızı tercih ediyorlar" diye konuştu.