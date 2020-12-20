Mehmet Ayaz bebek için kermes düzenlendi

İzmir'in Tire ilçesinde, Mehmet Ayaz bebek için harekete geçildi. Yeni Asır'ın, 11 Aralık'ta 'Mehmet Ayaz'ın sadece 18 ayı kaldı" başlığı ile okuyucusuna duyurduğu haberin ardından yardımseverler ve aile SMA Tip 2 hastası minik bebek için kermes düzenledi. Pazar yerinde açılan stantta, yardımseverler ve esnafların bağışladığı ürünler satışa sunuldu. Anne Halide Sındıraç başta olmak üzere birçok vatandaşın destek verdiği yardım kampanyasının geliri Ayaz ABD'de yapılacak olan gen tedavisinde kullanılacak.

YENİ ASIR'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Ali ve Halide Sındıraç çifti, "Yeni Asır bize sahip çıktı. Devlet büyüklerimizden ve işadamlarımızdan yardım bekliyoruz. Amerika'da, 'zolgensma' gen tedavisi alamazsak Mehmet Ayaz'ın yaşama dair tüm umutları tükenecek" şeklinde konuştu.

NADİR UYSAL