Muğla’da 3500 yıllık Tevrat ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Ekipleri, Muğla iline gelen ve yanındaki tarihi eseri yurt dışına kaçırmak için hazırlık yapan Ü.B'yi takibe aldı. Değeri milyonlarca dolar ile ölçülen tarihi eseri satın almak için alıcı kılığına giren polisler ekipleri Ü.B. ile temasa geçti. Yapılan operasyonda yanında getirdiği altın varaklı el yazması ile İbranice yazıların ve sembollerin bulunduğu 3500 yıllık geçmişe ait 35 sayfalık Tevrat ele geçirildi. Ü.B. gözaltına alındı.

FERDİ YAVUZ